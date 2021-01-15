Еще 179 орловцев заразились коронавирусом, двое умерли

Общее число случаев в регионе приблизилось к 24 тыс.

Число случаев коронавируса в Орловской области достигло 23 985, сообщили в федеральном оперштабе. За последние сутки диагноз подтвердился еще у 179 человек.

Вместе с тем за день скончались два пациента с COVID-19, количество летальных случаев выросло до 303. Выздоровели 21 218 человек (+181 за сутки).

В целом по России число случаев коронавируса достигло 3 520 531. За последние сутки диагноз подтвердился у 24 715 человек. С начала пандемии выздоровели 2 909 680 пациентов (+27 636), умерли 64 495 (+555).

ИА «Орелград»