Коллектив ОГИК выступил против назначения Матвеева ректором

Сотрудники опасаются, что с не понимающим спефицику начальником институт не пройдет аккредитацию

Коллектив Орловского государственного института культуры (ОГИК) выступил против назначения ректором вуза Владимира Матвеева-младшего, который сейчас возглавляет орловский филиал правительственного Финуниверситета. Об этом «Орелграду» стало известно из собственных источников.

Напомним, ранее стало известно, что Николай Паршиков покинет пост ректора ОГИК после 38 лет во главе вуза. Экономист Матвеев-младший — основной кандидат на его замену. Летом 2020 года СМИ прочили ему назначение ректором ОрелГАУ, что дает основания предположить: Матвеев-младший искал варианты трудоустройства из малопопулярного Финуниверситета в более престижный вуз.

По данным «Орелграда», коллектив ОГИК собрал около 300 подписей против назначения Матвеева-младшего. Подписи приложили к обращению в министерство, в котором попросили пересмотреть решение и подобрать другого кандидата на пост ректора. Министерство уже получило письмо, знает собеседник издания.

Одной из причин авторы обращения называют аккредитацию, которая предстоит ОГИК в 2021 году. Коллектив вуза считает, что при Матвееве-младшем, никак не связанным с воспитанием деятелей культуры, ОГИК рискует не пройти аккредитацию и лишиться лицензий.

Как стало известно «Орелграду», в понедельник, 18 января, губернатор Андрей Клычков должен был представить Матвеева-младшего коллективу ОГИК. Состоится ли это мероприятие или Москва примет другое кадровое решение, пока неясно.

ИА «Орелград»