Мэрия Орла «забыла» о выплатах для школьников, которые учатся из дома

15.1.2021 | 15:46 Новости, Происшествия

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О компенсации на питание таким ученикам чиновникам напомнили прокуроры.

Мэрия Орла не выплачивала компенсацию на питание школьникам, которые по состоянию здоровья учатся на дому. Прокуратура напомнила главе администрации города, что такая «забывчивость» может грозить ответственностью.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Орловской области, проверка ведомства установила факт невыплаты компенсации на питание для школьников с ограниченными возможностями здоровья. Чиновники «забыли» выплатить деньги 167 ученикам. Речь идет об общей сумме порядка 2,5 млн рублей. За какой период накопилась задолженность, в ведомстве не уточнили.

Сообщается, что после вмешательства прокуратуры выплаты детям перечислили. Глава администрации Орла получил прокурорское представление.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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