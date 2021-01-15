Мошенники обманули более 1700 орловцев

Чаще всего преступники используют телефон и интернет.

В минувшем году «дистанционные» мошенники обманули жителей Орловской области более 1700 раз. Об этом свидетельствуют данные УМВД по Орловской области. Пресс-служба регионального отделения Центробанка предупреждает орловцев о необходимости быть бдительнее.

Сообщается, что в основном орловцы становятся жертвами лжепредставителей служб безопасности банков, а также попадаются на удочку мошенников при совершении покупок в сети Интернет. Так, по информации регионального УМВД, в 2020 году зарегистрирован 861 случай телефонного мошенничества, а преступлений в интернете — 875.

Сотрудники орловского отделения Банка России и УМВД России по Орловской области еще раз напоминают гражданам: при поступлении звонков и смс-сообщений якобы от «сотрудника банка» необходимо быть бдительными.

— Не спешите доверять незнакомому человеку, даже если он обращается к вам по имени или использует другую личную информацию в разговоре; любую информацию по своим счетам и банковским картам уточняйте по телефону горячей круглосуточной линии обслуживающего Вас банка; положите трубку и самостоятельно перезвоните в банк, набрав официальный номер вручную – при совершении обратного вызова вы можете опять попасть к мошенникам, — напомнила простые правила пресс-служба орловского ЦБ. — Никогда не сообщайте никому, даже сотруднику банка, номер карты, срок ее действия или секретный трехзначный код.

При совершении покупок и получении услуг через интернет стоит всегда внимательно проверять адресную строку интернет-продавца; не переходить по ссылкам, присланным на электронную почту или в мессенджеры и по возможности перепроверять информацию о товаре.

ИА «Орелград»