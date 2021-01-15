Напавшего с ножом на тетю и бабушку орловца отправят в психбольницу

Убийцу признали нуждающимся в лечении.

Молодого орловца, который во время уборки картофеля набросился с ножом на родственниц, признали нуждающимся в лечении. Суд постановил отправить мужчину в психбольницу, рассказали «Орелграду» в прокуратуре Орловского района.

Напомним, преступление произошло 4 сентября 2020 года. В тот день 30-летний орловец вместе с родственницами убирал картошку в селе Лаврово Орловского района. Во время работы селяне поссорились. Тогда мужчина схватился за нож и несколько раз ударил бабушку и тетю в шею и лицо. Пенсионерка от полученных травм скончалась, а 49-летняя женщина сумела добежать до соседей. Те вызвали скорую, и пострадавшая выжила.

Как выяснилось в суде, мужчина страдает хроническим психическим расстройством. Прокурор Орловского района, который представлял гособвинение в суде, попросил назначить подсудимому принудительное лечение. Суд согласился с мнением прокурора и постановил отправить мужчину в стационар психбольницы.

Постановление суда не вступило в законную силу.

ИА «Орелград»