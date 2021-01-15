В этом году Орел останется без купели

15.1.2021 | 15:57 Новости, Общество

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Власти объяснили отказ от традиционной иордани коронавирусом.

Крещенская купель, которую традиционно устраивали в Орле на Оке около Центральной спасательной станции, в этом году работать не будет. Об этом заявили в мэрии. Причиной отказа от обустройства иордани назвали «неблагоприятную эпидемиологическую обстановку».

— Тем не менее, в других городах и районах Орловской области купели подготовлены, — оповестила пресс-служба мэрии.

Напомним, список с 18 организованными в районах области купелями ранее опубликовали в региональном главке МЧС. Орла и Орловского района там нет.

Православные верующие отмечают Крещение Господне 19 января. Это один из двенадцати великих христианских праздников.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2021 год

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