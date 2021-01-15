В Орле поймали наркодилера с крупной партией героина

15.1.2021 | 12:55 Новости, Происшествия

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У мужчины нашли больше 100 пакетиков с расфасованным на дозы наркотиком.

В Орле полицейские поймали наркокурьера, который специально приехал в город, чтобы торговать героином. На съемной квартире и в вещах задержанного нашли более 100 пакетиков с расфасованным на дозы запрещенным веществом. Об этом рассказала пресс-служба УМВД по Орловской области.

В общей сложности стражи порядка изъяли у молодого человека более 180 граммов героина. Несколько пакетиков он носил с собой, остальное хранил в арендованном жилье.

Отдел полиции по Заводскому району завел уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Подозреваемого взяли под стражу. Ведется следствие.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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