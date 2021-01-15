В Орле возобновили дело о подозрительно щедрых чиновниках

Орловское УФАС вернулось к делу о возможных земельных нарушениях.

Комиссия управления Федеральной антимонопольной службы по Орловской области возобновила рассмотрение дела, возбужденного еще в 2019 году по признакам нарушения администрацией Болховского района Федерального закона «О защите конкуренции». Оно будет рассмотрено в феврале 2021 года. Затяжка связана с тем, что чиновники пытались оспорить действия антимонопольщиков в суде.

Кратко напомним суть. В 2019 году прокуратура провела проверку, материалы которой затем передала в УФАС. Надзорное ведомство считает, что администрация Болховского района нарушила антимонопольное законодательство при предоставлении в аренду земельных участков без проведения конкурентных процедур. Речь идет об участках, которые чиновниками без торгов были предоставлены 14-ти гражданам как физическим лицам.

Администрация заключила с ними договоры аренды земли, выделенной под огородничество. Внимание прокуратуры привлекло то, что площадь каждого из этих «огородов» значительно превышает 2,5 га. Чуть позже Орловским УФАС было подтверждено, что размеры спорных участков существенно превышают площадь, установленную статьей 1 закона Орловской области «О минимальном размере общей площади земельных участков личного подсобного хозяйства».

Кроме того, прокуратурой было установлено, что все арендаторы являются либо главами КФХ, либо директорами сельскохозяйственных предприятий, занимающихся растениеводством. В результате контролирующие органы пришли к выводу о том, что спорные участки в реальности используются не для огородничества, а для ведения предпринимательской деятельности.

Антимонопольный орган по итогам своей проверки выдал районной администрации предупреждение о прекращении нарушения закона и потребовал признать недействительными вышеуказанные договоры. Срок исполнения предупреждения был отведен до 2 декабря 2019 года. Как следует из определения УФАС, информация от администрации о выполнении предупреждения в установленный срок не поступила. Более того, чиновники обратились в арбитражный суд Орловской области с заявлением о признании незаконным и отмене предупреждения, выданного антимонопольщиками.

В связи с этим рассмотрение возбужденного дела было приостановлено до вступления в силу решения суда. Спорили стороны с переменным успехом. В областном арбитраже болховские чиновники одержали победу, но УФАС взяло реванш в суде апелляционной инстанции. Предупреждение в итоге было признано законным, то есть обстоятельства, исключающие возможность рассмотрения дела, оказались устранены.

ИА «Орелград»