Клычков велел поддержать орловских судей деньгами

Средства будут выделены на строительство и оснащение зданий судебных участков.

Глава Орловской области Андрей Клычков внес изменения в государственную программу «Повышение эффективности государственного и муниципального управления, поддержка институтов гражданского общества». Общий объем ее финансирования, согласно обновленной редакции, составит чуть более 410 миллионов рублей. Программа финансируется за счет средств федерального и областного бюджетов. Внесенные губернатором изменения коснулись, в основном, именно финансовой части.

Кроме того, в новой редакции изложен раздел, касающийся условий работы мировых судов. Так, в программе поставлена задача «по созданию надлежащих условий для размещения судебных участков мировых судей Орловской области, осуществлению организационного и материально-технического обеспечения мировых судей, развитию информационно-коммуникационных технологий в судебных участках». Для этого была разработана подпрограмма «Развитие мировой юстиции в Орловской области», предусматривающая проведение семи основных мероприятий.

Областные власти планируют выделить немалые бюджетные средства на оснащение судебных участков мировых судей комплектами аудиозаписи и аудиопротоколирования. Количество таких комплектов к концу реализации программы должно быть увеличено на 80 единиц.

Примечательно, что в новой редакции программы заложены средства на погашение кредиторской задолженности за приобретенные в 2019 году комплекты аудиопротоколирования. При этом поясняется, что долги возникли «в связи с отсутствием финансирования по данной статье расходов в 2019 году».

Кроме того, как следует из паспорта программы, в перспективе планируется провести строительство. Так, в 2023 году предполагается возведение зданий судебных участков Залегощенского и Новодеревеньковского районов, в 2024 году – Верховского района, в 2025 году – Покровского района.

ИА «Орелград»