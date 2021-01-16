Нелегальную добычу воды вскрыла прокуратура под Орлом

В Залегощенском районе вода для населения добывалась без лицензии.

Как сообщили в Залегощенском районом суде, иск в интересах Российской Федерации и неопределенного круга лиц подал местный прокурор. Ответчиком выступила организация — МКП «ЭкоСтандарт». Истец просил обязать коммунальщиков получить лицензию на право пользования недрами для добычи подземных вод.

В своем заявлении представитель надзорного ведомства сослался на результаты проведенной проверки. Она показала, что за ответчиком на праве оперативного управления закреплены объекты водоснабжения и водоотведения. Они находятся в муниципальной собственности. Среди прочего имущества имеются 53 разведочно-эксплуатационные скважины, вода из которых поставляется местным жителям.

«За счет эксплуатации указанных водяных скважин МКП «ЭкоСтандарт» осуществляет добычу питьевых подземных вод из водоносного горизонта для обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населенных пунктов, — говорится в сообщении районного суда. — Однако лицензии на право пользования недрами на указанные участки месторождений питьевых подземных вод МКП «ЭкоСтандарт» до настоящего времени не получено».

Интересы предприятия в суде защищал его директор, который исковые требования не только признал, но и не высказал возражений относительно их удовлетворения. Впрочем, при этом он пояснил, что меры для устранения выявленных прокуратурой нарушений уже принимаются. Несмотря на это, иск был удовлетворен в полном объеме. Коммунальщикам придется оформить лицензию, что позволит легализовать добычу воды.

ИА «Орелград»