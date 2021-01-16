Орловский дурнишник не доехал до Монголии

Отгрузку кукурузы за рубеж запретили из-за сорняка.

Как сообщает управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, на территории подведомственных регионов усилена работа по обеспечению карантинной фитосанитарной безопасности зерна и продуктов его переработки, отгружаемых на экспорт. В частности, в минувшем году сотрудники этого ведомства запретили отгрузку за рубеж более 9 тысяч тонн зерна, зараженного карантинными объектами.

В ведомстве привели такой пример. В 2020 году отгрузка партий товара запрещалась в соответствии с требованиями стран-импортеров. Так, в 22-х партиях продовольственной кукурузы общей массой 1544 тонны были выявлены опасные сорняки — горец вьюнковый, дурнишник обыкновенный и овес пустой. Кукурузу планировалось отправить в Монголию, однако надзорное ведомство добро на это не дало. Дело в том, что вышеуказанные растения для Монголии имеют карантинное значение, поэтому отгрузка засоренной кукурузы в эту страну была запрещена.

В целом, в минувшем году ТУ Россельхознадзора по причине выявления карантинных объектов было оформлено 26 отказов в выдаче фитосанитарных сертификатов. Всего сотрудники этого ведомства выявили 9,8 тысячи тонн зараженной подкарантинной продукции, в том числе гречихи, кориандра и сои. Эти культуры оказались засорены повиликой, причем видовая принадлежность данного сорного растения была подтверждена результатами лабораторных экспертиз. Все зараженные сорняками партии были запрещены к вывозу с территории РФ.

ИА «Орелград»