В Орле ищут поисковиков

Набор в поисковый отряд объявил аграрный университет.

Орловский государственный аграрный университет объявил о старте набора в поисковый отряд. Потенциальным претендентам это учреждение советует начать новый год «правильно и со смыслом». В отряд приглашают тех, кто интересуется военной историей, кому не безразличны судьбы советских солдат, а также те, кто хотел попробовать себя в поисковой деятельности, но не знал куда обратиться.

В ОГАУ говорят, что вновь набранные члены отряда получат возможность не только овладеть знаниями и умениями поисковой работы, но и лично участвовать в поисковых работах на местах боев Великой Отечественной войны и в архивно-исследовательской работе, устанавливать судьбы солдат, пропавших без вести в годы войны.

Как сообщается на сайте Поискового движения России, в Орловской области в 2020 году в рамках традиционной «Вахты памяти» было проведено 15 полевых экспедиций и более 130 разведывательных выезда, в ходе которых были найдены останки 221 павшего советского солдата. Поисковикам удалось установить 39 имен погибших воинов, а еще 19 медальонов были отправлены на экспертизу.

Также в прошлом году в регионе было проведено пять перезахоронений, обследовано девять мест падения самолетов, открыт музей поискового отряда «Память» имени Щербакова, проведено 114 экскурсий в музеях поисковых отрядов и пять научно-практических конференций.

ИА «Орелград»