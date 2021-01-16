В Орле санитария стала самой популярной темой в 2020 году

Вопросы санитарно-эпидемиологического благополучия1 возглавили рейтинг обращений.

Управление Роспотребнадзора по Орловской области отчиталось о работе с обращениями граждан. Сообщается, что всего в минувшем году в это ведомство поступило 4517 обращений. Для сравнения, в 2019 году их поступило 5685, или на 20,5 процента больше. Показатель активности населения в 2020 году составил 61,1 обращения на каждые 10 тысяч граждан. Вероятно, свою роль в снижении показателей сыграла пандемия новой коронавирусной инфекции.

«Анализ структуры обращений граждан, в разрезе поднимаемых заявителями вопросов, свидетельствует, что наиболее волнующими из них стали вопросы санитарно-эпидемиологического благополучия – 56,7 процента, — пояснили в управлении Роспотребнадзора. — Обращения по вопросам защиты прав потребителей составили 43,3 процента».

В сфере соблюдения санитарного законодательства орловцы чаще всего жаловались на плохие условия проживания, в том числе на шум и плохую освещенность. Такие вопросы были подняты в 545 обращениях. Кроме того, 250 жалоб поступило на организацию сбора, обезвреживания, транспортировки, хранения и захоронения отходов производства и потребления.

С неудовлетворительным санитарным состоянием территорий городских и сельских поселений было связано 238 обращений, с применением сельскохозяйственными предприятиями пестицидов и агрохимикатов – 182, с качеством и безопасностью пищевых продуктов – 137, с безопасностью атмосферного воздуха – 97, с качеством питьевой воды – 88, с условиями воспитания и обучения – 76 обращений.

Кроме того, по вопросам соблюдения масочного режима, режима изоляции контактных лиц, лечения больных коронавирусной инфекцией, вопросам вакцинации и тестирования в управление Роспотребнадзора поступило 598 письменных обращений, а по телефону «горячей линии» было принято около 7 тысяч звонков на эти темы.

ИА «Орелград»