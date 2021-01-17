Орловец получил срок за кражу лестницы

17.1.2021 | 15:54 Новости, Общество

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Лестницу мужчина стянул от районного Центра культуры.

Это уголовное дело в конце прошлого года рассмотрел Кромской районный суд. Оно было возбуждено на местного жителя, который ранее был судим за кражи и грабеж и отбывал наказание в местах лишения свободы. Пребывание в исправительной колонии строгого режима, судя по материалам нового дела, совершенно его не исправило. Очередную кражу он совершил среди белого дня.

Как следует из материалов обвинения, около 14 часов дня подсудимый проходил мимо Центра культуры и досуга Кромского района. Он заметил алюминиевую трехсекционную лестницу, которая была приставлена к стене этого здания. Недолго думая, рецидивист схватил ее и сбежал с нею, чтобы затем продать ее и приобрести на вырученные деньги спиртное. Кстати, стоимость похищенной лестницы составляла 8 тысяч рублей.

Довольно быстро преступника вычислили и задержали. Отрицать свою вину он не стал и попросил вынести очередной приговор без проведения судебного разбирательства в общем порядке. В результате ему было назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с последующим ограничением свободы на 6 месяцев. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима. Похищенную лестницу уже вернули владельцу.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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