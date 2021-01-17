В Орле спасателям разрешили тратить деньги сверхштатно

Специальное разрешение аварийно-спасательной службе дал замгубернатора.

Исполняющий обязанности главы Орловской области Вадим Соколов официально разрешил государственному казенному учреждению «Отряд аварийно-спасательной и противопожарной службы» использовать денежные средства областного бюджета, утвержденного на 2021 год.

Согласно изданному им распоряжению, данные средства можно использовать на содержание и эксплуатацию сверхштатной федеральной техники в случае реагирования на происшествия, ликвидации чрезвычайных ситуаций, проведения аварийно-спасательных работ и осуществления мероприятий по их предупреждению.

Вадим Соколов также утвердил перечень сверхштатной федеральной техники, на содержание которой «Отряд аварийно-спасательной и противопожарной службы» может тратить средства областного бюджета. Всего в список включено шесть единиц спецтехники. Департаменту финансов Орловской области уже поручено организовать необходимое финансирование.

Отметим, что распоряжение вступило в силу со дня его подписания, но распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года. Контроль за исполнение этого документа Вадим Соколов возложил на первого заместителя губернатора и председателя правительства Орловской области, руководителя администрации губернатора. Отметим, что он сам и занимает этот пост.

ИА «Орелград»