Двое пострадали в ДТП на заснеженной трассе под Орлом

Одна из машин выехала на «встречку».

В субботу, 16 января на трассе Орел-Тамбов произошло ДТП, в котором пострадали два человека.

Как рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД, около 08.30 68-летний водитель «Лады Калины», двигаясь от Орла в сторону Ливен, выехал на полосу встречного движения. Здесь автомобиль столкнулся с ВАЗ-2105, за рулем которого ехал 49-летний водитель. Авария произошла в районе 26 км трассы.

Сообщается, что водитель «пятерки» серьезно пострадал: его госпитализировали в ООКБ. Помощь медиков потребовалась и 42-летней пассажирке этой машины.

Судя по фото с места ДТП, трасса покрыта снегом.

ИА «Орелград»