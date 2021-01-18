«Нам искать новую работу?» Коллектив Финуниверситета пожаловался Мишустину на «бегство» Матвеева

Сотрудники опасаются, что вуз ликвидируют.

Коллектив Орловского филиала Финансового университета при Правительстве РФ выступил с открытыми обращениями на имя премьер-министра Михаила Мишустина и ректора головного вуза Михаила Эскиндарова. Опубликованные письма окончательно дают понять, что возможное назначение Владимира Матвеева-младшего в ОГИК – вовсе не результат его успешной работы директором филиала Финуниверситета, а, скорее, лоббирование со стороны губернатора Андрея Клычкова.

Сотрудники вуза высказали опасение, что попытки Матвеева-младшего сменить работу связаны с возможным закрытием филиала. О том, что директор филиала при поддержке губернатора Андрея Клычкова вскоре станет ректором ОГИК, коллектив узнал «из местной прессы». Сотрудники выяснили, что 19 января Матвеев-младший едет в Москву на встречу с замминистра культуры. Работники филиала напомнили, что ранее их начальник пытался возглавить ОрелГАУ. По их мнению, попытки Матвеева-младшего найти себе новую работу означают: «филиал просто ликвидируют».

— Мы понимаем, что контингент за последние годы сократился втрое, мы обучаем всего 320 студентов, в штате работает всего 12 преподавателей, но у филиала есть потенциал и почему не направить силы на сохранение филиала, даже с нашим директором Матвеевым В.В. Мы понимаем, что в сложившейся ситуации есть вина Матвеева В.В., где-то он не справился, но мы готовы работать и развивать университет! Пожалуйста, внесите ясность в сложившейся ситуации! – просит Мишустина коллектив орловского вуза (орфография и пунктуация сохранены).

А в письме на имя ректора головного вуза сотрудники орловского филиала прямо спрашивают: «Нам искать новую работу?». Коллектив попросил Эскиндарова проинформировать людей о дальнейшей судьбе филиала по электронной почте.

ИА «Орелград»