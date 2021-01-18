Областные власти начали поиск умелого «приватизатора»

Орловские чиновники объявили о старте необычного конкурса.

Департамент государственного имущества и земельных отношений Орловской области объявил о старте конкурсного отбора юридических лиц. Победитель получит право организации продажи приватизируемого государственного имущества от имени субъекта Российской Федерации, то есть от имени Орловской области. Речь идет об организаторе торгов по реализации имущества путем публичного предложения и на аукционе, в том числе по продаже акций, находящихся в собственности Орловской области на специализированном аукционе.

Заявки на участие в конкурсном отборе департамент будет принимать с 1 февраля по 2 марта 2021 года. Затем состоится заседание комиссии по «определению специализированной организации, осуществляющей организацию от имени Орловской области продажи имущества». Кстати, договор с победителем будет подписан сроком на 3 года. Все это время он будет представлять интересы региона при приватизации его имущества.

К претендентам уже предъявлен ряд жестких требований. Так, к конкурсному отбору допустят только те организации, которые включены в соответствующий государственный перечень. Соискателю необходимо будет представить ряд справок, в том числе о том, что он не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства, не имеет просроченной задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды.

Кроме того, у него в штате должен находиться как минимум один специалист, имеющий документ о квалификации или профессиональной переподготовке в сфере проведения торгов, государственных и муниципальных закупок. Также надо представить справку о количестве проведенных и признанных состоявшимися торгов за последние три календарных года. Причем это должны быть торги по продаже государственного или муниципального имущества с начальной ценой как до 100 миллионов рублей, так и от 100 миллионов до 1 миллиарда рублей.

Также при выборе специализированного «приватизатора» областные власти обещают учесть «размер вознаграждения организатора продажи, выраженный в процентах».

ИА «Орелград»