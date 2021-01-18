Орловчанка захотела наладить личную жизнь и поплатилась

18.1.2021 | 10:13 Новости, Происшествия

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Новый знакомый украл у девушки сумочку.

Орловец буквально на первом свидании украл сумочку у новой знакомой. На странного ухажера завели уголовное дело, рассказали в УМВД по Орловской области.

С заявлением о грабеже к стражам порядка обратилась пострадавшая орловчанка. Она рассказала, что ее ограбил новый знакомый. Парень, о котором она успела только узнать, как его зовут, силой вырвал у нее сумочку.

По описанию жертвы злоумышленника довольно быстро удалось найти. Им оказался 25 летний местный житель. На парня уже завели уголовное дело по статье о грабеже. Теперь ему грозят принудительные работы, штраф или реальный срок.

Ведется следствие.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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