Орловчанка захотела наладить личную жизнь и поплатилась

Новый знакомый украл у девушки сумочку.

Орловец буквально на первом свидании украл сумочку у новой знакомой. На странного ухажера завели уголовное дело, рассказали в УМВД по Орловской области.

С заявлением о грабеже к стражам порядка обратилась пострадавшая орловчанка. Она рассказала, что ее ограбил новый знакомый. Парень, о котором она успела только узнать, как его зовут, силой вырвал у нее сумочку.

По описанию жертвы злоумышленника довольно быстро удалось найти. Им оказался 25 летний местный житель. На парня уже завели уголовное дело по статье о грабеже. Теперь ему грозят принудительные работы, штраф или реальный срок.

Ведется следствие.

ИА «Орелград»