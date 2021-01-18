Орловчанку задержали за убийство сожителя

18.1.2021 | 13:35 Новости, Происшествия

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Женщина ударила возлюбленного ножом.

Жительницу Троснянского района задержали за убийство сожителя. Силовики завели на 35-летнюю орловчанку уголовное дело.

Трагедия произошла 16 января, рассказали в пресс-службе СК по Орловской области. Пара находилась дома, распивая спиртное. В какой-то момент началась ссора. Сообщается, что выпившая женщина схватилась за нож и ударила 46-летнего сожителя в грудь. От полученного ранения мужчина скончался по дороге в больницу.

В пресс-службе СК рассказали, что подозреваемая задержана. Ведется следствие.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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