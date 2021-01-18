Под Орлом платные интимные услуги признали противоправными

Сразу несколько исков рассмотрел суд в Малоархангельске.

В последние дни минувшего года вступили в законную силу сразу четыре решения по искам, рассмотренным судом Малоархангельского района. Все они были поданы местной прокуратурой в интересах неопределенного круга лиц. Заявления оказались типовыми. Во всех случаях прокуратура ссылалась на данные проведенного ею мониторинга, в ходе которого в Сети были выявлены сайты с сомнительным с точки зрения закона содержанием.

Сайты предоставляли неограниченный доступ к информации об оказании платных интимных услуг и содержали соответствующие фотографии. Прокуратура установила, что ресурсы содержали не только сведения о лицах, оказывающих услуги сексуального характера, но и перечень услуг с прейскурантом цен на них. При этом, как отметили в надзорном ведомстве, ознакомиться с содержанием мог любой интернет-пользователь, в том числе и несовершеннолетний.

Как следует из исков, информация об оказании интимных услуг за плату запрещена для распространения среди неопределенного круга лиц, в том числе среди детей. Это послужило основанием для признания ее запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Правда, установить личности и места жительства тех, кто стоит за данными порталами, традиционно не удалось. Несмотря на это, суд удовлетворил исковые требования прокуратуры в полном объеме. Доступ к противоправным ресурсам будет закрыт.

ИА «Орелград»