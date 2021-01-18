В Орле рассказали, при каких морозах можно не ходить в школу

18.1.2021 | 13:20 Новости, Общество

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Пояснения дала глава областного департамента образования.

Глава департамента образования Орловской области Татьяна Крымова на своей странице в соцсети рассказала, при каком морозе детям можно не ходить в школу. Напомним, аномальное похолодание пришло в регион в выходные.

— Остаться дома можно при следующих погодных условиях: для учеников 1-4 классов – при температуре −28 градусов без ветра, −25 градусов с ветром (при скорости не менее 4 м/с); для учеников 5-9 классов – при температуре −30 градусов без ветра, −28 градусов с ветром; для учеников 10-11 классов – при температуре −32 градуса без ветра, −30 с ветром, — написала Крымова. — С учениками, которые, несмотря на холодную погоду, придут в школу, занятия будут проводиться по расписанию.

Чиновник напомнила, что принимать решение о том, пойдем ребенок в школу или останется дома, должны его родители. При этом о пропуске занятий необходимо сообщить классному руководителю или администрации школы по телефону.

— Затем следует написать заявление, которое в школу позже должен передать ученик. В этом случае пропущенные уроки не будут считаться пропусками по неуважительной причине, — пояснила Крымова.

ИА «Орелград»

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