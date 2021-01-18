В Орле волонтеры развозят святую воду

18.1.2021 | 16:31 Новости, Общество

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В штаб поступило несколько сотен заявок.

Волонтеры «Единой России» в Орле развозят крещенскую воду тем, кто сам не может прийти в церковь. Об этом на своей странице в соцсети рассказал руководитель штаба добровольцев, вице-спикер облсовета Михаил Вдовин.

— В этом году наши волонтеры решили помочь отвезти освященную воду тем, кто сам не может прийти. Сегодня утром ребята начали разливать воду по бутылкам. Вода в кранах быстро замерзала, отогревали кипятком, — рассказал политик.

Вдовин особо отметил, что за свою работу «волонтеры не берут ни денег, ни подарков». По его словам, штабу поступило «уже несколько сотен просьб на доставку освященной воды». Волонтеры планируют за 19 января выполнить их все.

ИА «Орелград»

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