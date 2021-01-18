В Орле взлетел уровень смертности

В регионе разрыв между смертностью и рождаемостью вырос на 26 процентов.

В Орловской области значительно увеличился уровень естественной убыли населения. К такому выводу подталкивает анализ отчета о демографической ситуации в регионе, представленного Орелстатом. Из него следует, что за январь-ноябрь 2020 года в Орловской области родилось 5207 человек, а умерло за тот же период времени 11409 человек. Таким образом, естественная убыль населения составила 6202 человека.

По сравнению с 2019 годом она увеличилась почти на 27 процентов, ведь в 2019 году разрыв между числом родившихся и умерших составил 4920 человек в пользу последних. Отметим, что в 2019 году в Орловской области было официально зарегистрировано 10434 смерти, а за 11 месяцев 2020 года – 11409. Окончательные итоги прошедшего года будут приведены, вероятно, в феврале.

В целом, по сравнению с 2019 годом в 2020-м количество умерших увеличилось на 975 человек, а уровень смертности повысился почти на 10 процентов. При этом незначительно сократился уровень младенческой смертности. Если в 2019 году в регионе скончался 31 малыш в возрасте до 1 года, то в 2020-м было зафиксировано 29 подобных случаев. Что касается новорожденных, то в минувшем году их оказалось на 307 человек меньше, чем годом ранее.

ИА «Орелград»