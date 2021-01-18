Юного орловца будут судить за разбой

18-летний парень ограбил 17-летнего знакомого.

В Орле будут судить 18-летнего парня, которого обвиняют в совершении разбойного нападения. Жертвой юного преступника стал его несовершеннолетний знакомый.

Преступление произошло в октябре 2020 года в центре Орла – на улице Гагарина. По версии следствия, 18-летний местный житель встретил своего 17-летнего знакомого, завел его в безлюдное место, где силой отобрал у потерпевшего телефон и часы. Ущерб жертва оценила в 35 тысяч рублей.

Дело по статье о разбое передано в суд, рассказали в пресс-службе СК в Орловской области.

ИА «Орелград»