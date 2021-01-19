Антитела к коронавирусу выявили у 21,7% исследованных орловцев

19.1.2021 | 11:10 Новости, Общество

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Специалисты провели почти 50 тысяч исследований.

Более чем у 10 тысяч орловцев выявили антитела к коронавирусу. Об этом на заседании регионального оперштаба рассказал глава управления Роспотребнадзора по Орловской области Александр Румянцев. Напомним, с начала пандемии коронавируса в регионе заразились порядка 24,7 тысяч человек.

По информации Румянцева, ведомство провело около 50 тысяч исследований, по результатам которых антитела к болезни (lgG к Sars-Cov-2) выявлены в 10 368 случаях или 21,7%.

Сообщается также, что за последнюю календарную неделю в области зафиксировали снижение заболеваемости COVID среди работников учреждений здравоохранения (со 130 до 113 случаев) и работников промышленных предприятий (с 51 до 48 случаев).

ИА «Орелград»

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