Клычков хочет построить Банный мост подешевле

Губернатор вспомнил о проекте, который раньше сам «завернул».

Власти вернулись к обсуждению проекта Банного моста в Орле. О проекте вспомнил губернатор Андрей Клычков, который ранее сам же его и «заморозил». По словам Клычкова, мост должен стоить дешевле. Вернуться к проекту могут сразу после реконструкции Красного моста.

О строительстве Банного моста Клычков снова заговорил 18 января, в эфире Instagram. Губернатор напомнил, что когда «только пришел в Орловскую область», сам отменил строительство пешеходного моста через Оку. Напомним, его хотели построить в районе спасательной станции, чтобы соединить Советский и Железнодорожный районы.

Клычков заявил, что «не понимает», как можно построить пешеходный мост за 350 млн рублей. «Это слишком дорого», — сказал глава региона.

Он пообещал рассмотреть вопрос строительства Банного моста после окончания ремонта Красного моста. Губернатор надеется «удешевить процесс», и сделать «качественный и красивый мост, чтобы было место притяжения наших жителей и гостей города».

Напомним, ранее Клычков говорил, что проект Банного моста следует отложить до тех пор, пока в Орле не появится комплексная концепция развития города. Некое дизайнерской решение должно было концептуально объединить все парки, площадь и улицу Ленина, а также часть набережной, не попавшей в предъюбилейное благоустройство.

ИА «Орелград»