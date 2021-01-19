Парахин ушел из правительства Орловской области и нашел новую работу

Бывший чиновник возглавил Фонд развития промышленности.

Экс-глава областного департамента промышленности Геннадий Парахин возглавил региональный Фонд развития промышленности. Фамилия бывшего чиновника уже значится на сайте Фонда. Место Парахина в правительстве Орловской области пока вакантно.

Напомним, областной департамент промышленности Парахин возглавил при губернаторе Вадиме Потомском. Этому назначению предшествовали выборы главы региона. Парахин на тот момент возглавлял местный штаб партии «Родина», которая выставила кандидатом на пост губернатора Орловщины Сергея Исакова. Но за три часа до окончания сбора подписей Парахин созвал пресс-конференцию, где кандидатуру Исакова сняли. Тот обвинил местное отделение партии в том, что его «купили». На выборах победил Потомский, а Парахин вскоре получил пост зампредседателя правительства.

18 января 2021 года по решению наблюдательного совета Геннадий Парахин возглавил Фонд развития промышленности. До него Фондом руководил депутат Орловского облсовета Олег Копин, который 30 декабря 2020 года уволился с этой должности.

Фонд развития промышленности Орловской области создан в 2018 году. Вместе с федеральным Фондом региональная структура финансирует инвестпроекты в сфере промышленности.

Так, в 2019 году при участии Фонда льготные кредиты получили ОАО «Мценский литейный завод», ООО «БК ГРУПП» и ООО «КЗ «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ». Общая сумма займов этим предприятиям составила около 220 млн рублей.

ИА «Орелград»