Суд в Орле отказался закрыть дело взяточника из ГИБДД

Закрыть дело просила адвокат экс-гаишника.

Заводской районный суд города Орла оставил без изменения постановление мирового судьи об отказе в удовлетворении ходатайства о прекращении уголовного дела за получение взятки. Как уточнили в пресс-службе райсуда, жалоба была подана на постановление мирового судьи судебного участка №1 Заводского района. Этим документов и было отказано в удовлетворении ходатайства следователя. Последний просил о прекращении уголовного дела, возбужденного в отношении теперь уже бывшего сотрудника ГИБДД, и назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Экс-полицейский обвиняется в получении взятки, при этом конкретные обстоятельства дела в суде пока не приводят. Сообщается, что размер незаконного вознаграждения не превышал 10 тысяч рублей. Мировой суд отказал в прекращении уголовного дела потому, что экс-гаишник подозревается в совершении преступления против государственной власти и интересов государственной службы.

«Объектом данных преступлений является осуществляемая в соответствии с законом нормальная деятельность структуры публичного аппарата правоохранительных органов – ГИБДД УМВД России по Орловской области», — следует из сообщения пресс-службы райсуда. —

Адвокат бывшего правоохранителя подала апелляционную жалобу, настаивая на прекращении уголовного преследования. Ее аргументами стало то, что бывший гаишник к уголовной ответственности привлекается впервые, положительно характеризуется по местам работы и жительства. Кроме того, он «принес публичные извинения за совершенное деяние, имеет государственную награду и оказал материальную благотворительную помощь детскому реабилитационному центру».

Однако, по мнению суда апелляционной инстанции, всего этого недостаточно для освобождения от уголовной ответственности. Он согласился с выводом мирового судьи о том, что совершенное преступление посягает, в первую очередь, на публичные интересы – основы государственной власти. Следовательно, подрывает ее авторитет, «деформирует сознание граждан, создает у них представление о возможности удовлетворения личных и коллективных интересов путем подкупа должностных лиц».

«Повышенная общественная опасность преступления отражается в его характере, на который указывает объект посягательства, совершение его во вред законным интересам государства», — пояснили в суде.

Впрочем, для экс-гаишника еще не все потеряно, поскольку постановление суда апелляционной инстанции может быть обжаловано в вышестоящий суд.

ИА «Орелград»