Водитель маршрутки скончался после ДТП с грузовиком в Орле

19.1.2021 | 13:00 Важное, Новости, Происшествия

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Еще пятеро человек пострадали.

Стали известны подробности жуткого ДТП с маршруткой в Орле. Водитель пассажирского ПАЗа погиб, сообщил источник «Орелграда». Еще пятеро человек пострадали. Предварительно, в аварии виноват водитель МАЗа: он выехал на «встречку».

Напомним, ДТП произошло сегодня в 09.17 на улице Раздольной в районе гипермаркета Metro. Предварительно установлено, что водитель МАЗа ехал со стороны Михалицына. В районе дома №31 он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом, пояснили в пресс-службе УМВД по Орловской области.

По факту аварии проверку начала прокуратура Орловской области. Ведомство намерено оценить организацию безопасности пассажирских перевозок. На место аварии выехал зампрокурора района.

— При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — отметили в пресс-службе ведомства.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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