Орловцам предложили тысячи рабочих мест

С вакансиями можно ознакомиться в областной базе данных.

Управление труда и занятости Орловской области проинформировало жителей региона о том, что в настоящий момент в областной базе вакансий содержатся данные о 6,3 тысячах свободных рабочих мест. Речь идет о вакансиях, которые официально внесли предприятия и организации региона. База находится в открытом доступе. Любой желающий может ознакомиться с предлагаемыми условиями труда, в том числе с потенциальной зарплатой.

«Наибольшим спросом пользуются врачи, фельдшеры, медсестры, — перечислили в управлении труда и занятости. — Востребованы инженеры, бухгалтеры и менеджеры. Имеются вакансии для учителей и воспитателей. Работодатели также приглашают слесарей, токарей, электромонтеров, арматурщиков, бетонщиков, водителей, плотников, монтажников и стропальщиков».

Этим список далеко не исчерпывается. В базе данных имеются вакансии трактористов, продавцов, швей, контролеров, кассиров, поваров, подсобных рабочих, военнослужащих, операторов свиноводческих комплексов и механизированных ферм, грузчиков, укладчиков-упаковщиков и многие другие. Сама база размещена на официальном портале управления труда и занятости Орловской области, причем предложения работодателей можно посмотреть как полным списком, так и выборкой по конкретным профессиям или конкретным городам и районам региона.

«Чтобы людям с нарушениями здоровья было легче сориентироваться в общей массе вакансий, на портале выделен отдельный блок под названием «Банк вакансий для особых категорий», — добавили в управлении.

ИА «Орелград»