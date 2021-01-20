Орловский суд взыскал долг умершего бизнесмена

20.1.2021 | 10:03 Новости, Общество

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Наследника обязали оплатить счет покойного предпринимателя.

Любопытное гражданское дело было рассмотрено Верховским районным судом Орловской области, который фактически взыскал долг с наследника должника. Последним оказался индивидуальный предприниматель, который умер, не успев завершить одну из своих сделок. В суд заявление подало одно из ООО. Оно заявило, что еще в начале 2018 года поставило товар индивидуальному предпринимателю.

Бизнесмен должен был заплатить за него почти 78 тысяч рублей, но сделать этого не успел. Однако фирма-поставщик не отказалась от планов получить деньги за товар. Иск был подан к наследнице бизнесмена. При рассмотрении дела суд учел то, что стоимость имущества, перешедшего к наследнице от умершего, превышает заявленные исковые требования. При таких обстоятельствах закон разрешает взыскивать долги с наследника.

«Сведений о погашении долгов наследодателя перед иными кредиторами за счет стоимости унаследованного имущества и уменьшении стоимости наследственной массы, за счет которой могла бы быть погашена спорная задолженность перед истцом, ответчиком не представлено», — пояснили в пресс-службе Верховского районного суда.

В результате исковые требования были удовлетворены в полном объеме.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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