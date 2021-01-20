Орловским медикам вручили ключи от новых машин

Автомобили для перевозки пациентов и медиков поступят в 11 больниц.

Сегодня, 20 января на площади им. Ленина в Орле орловским медикам вручили ключи от 15 новых автомобилей. Транспорт будет перевозить пациентов и медиков 11 лечебных учреждений.

Как пояснили в пресс-службе Орловского облсовета, новые автомобили купили за счет федерального бюджета. Они предназначены для доставки пациентов в больницы, медработников до места жительства пациентов, а также для перевозки биоматериалов для исследований и доставки лекарств до жителей отдаленных районов.

— Я хочу выразить слова признательности региональному правительству за активную работу с федеральным центром. Убежден, что новые автомобили позволят оперативнее, качественнее оказывать медицинскую помощь. Благополучия и крепкого здоровья всем, — сказал спикер облсовета Леонид Музалевский.

Новые машины пополнили автопарк Городской больницы им. Боткина, поликлиник №№1, 2 и 3 Орла, ЦРБ Болховского, Кромского, Ливенского, Мценского, Покровского районов, а также в Нарышкинской и Плещеевской ЦРБ.

В пресс-службе регионального парламента уточнили, что по программе наказов избирателей в 2021 году на сферу здравоохранения выделят 5 млн 220 тысяч рублей. Средства будут направлены на текущий ремонт медучреждений, закупку необходимой мебели и оборудования. За 1,1 млн рублей купят новый автомобиль для Мценской ЦРБ — для обслуживания вызовов на дому и оказания неотложной медицинской помощи.

ИА «Орелград»