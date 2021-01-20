Под Орлом «Мерседес» протаранил метеостанцию

Пассажир получил травмы

В Орловской области автомобиль «Мерседес» съехал с дороги и протаранил столб с метеостанцией. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Инцидент произошел 19 января в 8.55 на 439-м километре трассы М-2 «Крым». Иномарка ехала в сторону Курска. ДТП случилось, когда 55-летний водитель съехал с дороги. Сначала машина врезалась в отбойник, а затем — в опору с метеостанцией.

В результате ДТП пострадал пассажир «Мерседеса» — мужчина 37 лет. Госпитализация ему не потребовалась.

ИА «Орелград»