Под Орлом «Мерседес» протаранил метеостанцию

20.1.2021 | 10:38 Новости, Происшествия

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Пассажир получил травмы

В Орловской области автомобиль «Мерседес» съехал с дороги и протаранил столб с метеостанцией. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Инцидент произошел 19 января в 8.55 на 439-м километре трассы М-2 «Крым». Иномарка ехала в сторону Курска. ДТП случилось, когда 55-летний водитель съехал с дороги. Сначала машина врезалась в отбойник, а затем — в опору с метеостанцией.

В результате ДТП пострадал пассажир «Мерседеса» — мужчина 37 лет. Госпитализация ему не потребовалась.

ИА «Орелград»

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