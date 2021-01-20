Под Орлом осудили торговцев анаболиками

Сроки получили два члена преступной группы.

Вступил в законную силу обвинительный приговор, который осенью прошлого года вынес Урицкий районный суд Орловской области. Дело было заведено в отношении двоих мужчин по нечасто применяемой в регионе ч.3 ст. 234 УК РФ (незаконный сбыт сильнодействующих веществ, не являющихся наркотическими средствами или психотропными веществами).

Было установлено, что один из подсудимых летом 2019 года разработал план незаконного заработка. В одиночку реализовать его было трудно, поэтому он нашел себе помощника, севшего рядом с ним на скамью подсудимых. Себе организатор группы отвел роль владельца «интернет-магазина», а помощник должен был «работать курьером».

Организатор где-то раздобыл крупные партии сильнодействующих веществ, оборот которых строго регулируется государством. Это были такие вещества как метандиенон, тестостерон, станозолол, оксандролон, нандролон, тренболон, болденон и другие. Словом, это были мощные стероиды. Получив «лекарственные препараты» на руки, организатор зарегистрировал в интернете «магазин» и создал несколько сайтов по продаже анаболических стероидов.

Для раскрутки своей торговой точки он даже создал несколько форумов, где шло обсуждение стероидов. Плату организатор брал электронными денежными переводами, а товар высылал клиентам обычной почтой. После получения денег он отправлял покупателям трек-коды (идентификаторы) почтовых отправлений с находящимися в них сильнодействующими веществами.

Запретные посылки на почту относил тот самый «курьер». Кстати, задержали его именно на почте. Одна из свидетельниц рассказала, что произошло это осенью 2019 года. «Курьер» пришел отправлять посылки в почтовое отделение, где она работает. Он вошел один, посылки принес в большой спортивной сумке, они уже были готовы для отправки. Она спросила, нет ли в них запрещенных предметов. «Курьер» ответил отрицательно. После этого в помещение ворвалась группа захвата и задержала мужчину. Посылки были вскрыты прямо в отделении, в них находились запрещенные препараты.

Суд признал обоих фигурантов виновными. Организатор преступного бизнеса получил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Его подельник в колонии общего режима проведет 1 год и 8 месяцев.

ИА «Орелград»