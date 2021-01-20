Пункты вакцинации к февралю откроют во всех районах Орловской области

Записаться на прививку можно только удаленно.

К февралю прививочные пункты для вакцинации против COVID-19 откроют в каждом районе области. Об этом рассказал глава областного департамента здравоохранения Иван Залогин на брифинге для СМИ.

В настоящее время в регионе работают 16 ковидных прививочных пунктов. «К февралю такие пункты должны появиться в каждом районе области. Все они будут иметь мощности для хранения отечественной вакцины и проведения процедуры иммунизации», — сказал Залогин.

По состоянию на 19 января в регион поступило 2 642 дозы вакцины «Спутник V» (на первый и второй компонент). Привито более 1 400 человек. Более 500 орловцев полностью завершили вакцинацию.

Залогин напомнил, что после вакцинации может наблюдаться небольшое повышение температуры и недомогание. Такие симптомы проявляются в основном у мужчин, женщины чаще переносят вакцину без побочных явлений.

Запись на вакцинацию проходит дистанционно на региональном портале «Электронная регистратура Орловской области» или по телефону 122.

ИА «Орелград»