В Орле попросили подсветить маршруты объезда Красного моста

Депутаты обеспокоились безопасностью пешеходов и водителей.

Объезды Красного моста, предложенные мэрией Орла, нуждаются в дополнительном освещении. Об этом говорили на заседании профильного комитета горсовета.

Напомним, Красный мост станет на двухгодичную реконструкцию с 1 февраля. На это время транспорт, в том числе и общественный, будет ездить по альтернативным маршрутам: ул. Розы Люксембург — ул. 5 Августа — ул. 1-я Курская, ул. 3-я Курская; ул. Фомина, ул. 3-я Курская — ул. 5 Августа — ул. Розы Люксембург.

Депутаты обеспокоены тем, что новые объезды могут стать опасными для орловцев.

— Пример — улица Фомина в районе школы № 27, — рассказал депутат Юрий Котляр, — Эта улица ранее никогда не испытывала такого потока движения.

К 10 февраля мэрия по запросу депутатов должна подготовить перечень объектов, требующих дополнительного освещения. А также предложить «перспективный план» по улучшению ситуации.

ИА «Орелград»