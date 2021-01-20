В Орловской области появился главный по туризму

Вадим Соколов возглавил туристическую комиссию.

Исполняющий обязанности главы регионального правительства Вадим Соколов распорядился создать межведомственную комиссию по развитию внутреннего и въездного туризма на территории Орловской области. Он также утвердил ее состав. Примечательно, что председателем стал сам Вадим Соколов, занимающий, напомним, пост руководителя администрации губернатора и правительства. Помогать руководить комиссией ему будет Валентина Нордстрем, первый зампред правительства региона.

Как следует из текста документа, комиссия необходима для взаимодействия органов власти с общественными и профессиональными объединениями, предприятиями, занимающимися туристской деятельностью, а также иными организациями, заинтересованными в развитии туризма в Орловской области. Еще одна цель — формирование конкурентоспособной туристско-рекреационной отрасли на территории региона.

Это будет постоянно действующий координационный орган, перед которым поставлено сразу несколько задач. Так, комиссия будет заниматься вопросами продвижения регионального продукта на внутреннем и международном туристских рынках, развития приоритетных видов туризма, межрегиональных и международных связей в этой сфере. В ее компетенцию включено повышение эффективности использования туристских ресурсов, в том числе содействие в привлечении инвестиций и развитии объектов размещения, транспортной инфраструктуры, информационной сети и другое.

Кроме того, одними из важных функций нового органа должны стать анализ тенденций, условий развития и проблем региональной индустрии туризма, участие в разработке брендовых маршрутов и формирование имиджа Орловщины как привлекательного туристского региона. Основной формой деятельности комиссии станут заседания, проводимые по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие.

ИА «Орелград»