Инвестора орловского цементного завода хотят объявить банкротом

21.1.2021 | 15:07 Новости, Экономика

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В арбитраж ушел иск о несостоятельности ООО «Стемал»

Инвестора, который обещал построить на Орловщине завод цементно-стружечных плит за 4 млрд рублей, хотят объявить банкротом. Орловский филиал Россельхозбанка (РСХБ) подал в местный арбитраж иск о несостоятельности ООО «Стемал». Два года назад многообещающим инвестором похвалился губернатор Андрей Клычков.

Напомним, в 2018 году пресс-служба губернатора рассказала о подписании «специального инвестиционного контракта» между правительством области и компанией «Стемал». Инвестор предложил построить на Орловщине завод по производству цементно-стружечных плит мощностью 35 тыс. куб. м.

— Срок действия специального инвестиционного контракта составляет 7 лет. За это время объем инвестиционных вложений может достичь 4 млрд рублей. Планируется создать около 100 рабочих мест, — рассказала пресс-служба. — Правительство области гарантирует инвестору налоговые льготы, информационную, организационную и правовую поддержку.

Как пишет сегодня «Коммерсант», в случае введения в отношении «Стемала» процедуры наблюдения, орловский РСХБ хочет включить в третью очередь кредиторов 1,6 млрд руб. с учетом процентов и неустойки. Долг обеспечен залогом транспорта, недвижимости, земли и другого имущества «Стемала».

Впрочем, пока суд по формальным причинам оставил заявление банка без движения.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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