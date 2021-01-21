Модернизации орловского ветсанутильзавода помешал коронавирус

В 2020 году предприятию не дали обещанных денег из бюджета.

Мероприятия по модернизации Орловского ветсанутильзавода в 2020 году так и не начались. Обещанные из областного бюджета деньги пошли на борьбу с коронавирусом. В этом году предприятию обещают 20 млн рублей.

О том, что реконструкция на заводе так и не началась, депутатам облсовета на заседании профильного комитета рассказал глава предприятия Владимир Осин. Запланированные закупки оборудования сорвались в том числе из-за «перераспределения средств областного бюджета для лечения больных коронавирусом». Единственное, что удалось сделать – изготовить проектно-сметную документацию для предстоящего перевооружения предприятия.

Председатель комитета Татьяна Ерохина пояснила, что работы по модернизации предприятия начнутся 2021 году. «На эти цели в областной бюджет уже заложена сумму в размере 20 млн руб», — сообщает пресс-служба облсовета.

Как уже писал «Орелград», в последние годы орловский ветсанутильзавод испытывает финансовые трудности. Вопрос о его судьбе не раз поднимался на высшем региональном уровне. Совсем недавно он был обсужден депутатами Орловского облсовета. Представители власти регулярно высказываются за необходимость сохранить это единственное в своем роде предприятие в регионе. Губернатор Андрей Клычков собирался выделить на модернизацию завода почти 152 млн рублей до 2023 года.

ИА «Орелград»