Орел попросит Михаила Мишустина решить проблему вертикализаторов

Облсовет подготовил текст очередного обращения в правительство.

Орловский областной Совет народных депутатов планирует на ближайшем заседании утвердить текст обращения в правительство Российской Федерации. Орловские парламентарии собираются попросить премьер-министра Михаила Мишустина рассмотреть вопрос внесения изменений в федеральный перечень обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации.

Орловцы напоминают, что государство гарантирует инвалидам право на проведение реабилитационных мероприятий и получение технических средств. На федеральном уровне действует соответствующий перечень, утвержденный еще в конце 2005 года. Однако в него, как подметили в Орле, не включены передвижные электрические подъемники и вертикализаторы.

«Инвалиды и их общественные объединения обращаются в различные органы власти по вопросу обеспечения техническими средствами реабилитации, — говорится в проекте обращения. — При этом не все региональные бюджеты могут обеспечить потребности инвалидов, нуждающихся в дорогостоящих средствах реабилитации, каковыми, к примеру, являются подъемники и вертикализаторы разного вида».

Парламентарии подчеркивают, что ситуация по созданию условий для активной жизни и работы инвалидов в разных регионах заметно отличается. Многое зависит от их собственных финансовых возможностей. Орловскую область назвать богатой крайне трудно. Выход в Орле видят простой: необходимо включить в федеральный перечень подъемники и вертикализаторы, тогда с регионов будет снято бремя по их покупке.

Более того, как сказано в обращении, это «может стать единственной возможностью для значительной части инвалидов получить достойный уход и свободу перемещения». В связи с этим Орловский облсовет и планирует попросить правительство страны рассмотреть вопрос о внесении изменений в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалидам.

ИА «Орелград»