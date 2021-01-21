Орловский областной суд не отправил Блохина за решетку

На реальном сроке для бывшего замгубернатора настаивала прокуратура.

Орловский областной суд оставил в силе решение Заводского райсуда об условном сроке для Дениса Блохина. На реальном тюремном заключении для бывшего замгубернатора настаивала региональная прокуратура.

Заседание облсуда по делу Блохина длилось два дня. Решение огласили сегодня, 21 января, передает «ОрелТаймс». Судья не поддержал требование прокуратуры дать Блохину 6 лет тюрьмы вместо 2 лет условного срока.

Как уже писал «Орелград», уголовное дело Блохина расследовали несколько лет. В итоге его обвинили по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге. По версии следствия, при реконструкции стадиона им. Ленина «Орелгосзаказчик», которым тогда руководил Блохин, принял и оплатил невыполненные работы подрядчика на 33,4 млн рублей.

ИА «Орелград»