При пожаре в Орле погибла 47-летняя женщина

21.1.2021 | 9:49 Новости, Происшествия

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Из горящего дома эвакуировали несколько человек.

Вчера, 20 января на улице 1-й Курской в Орле произошел пожар. В одной из квартир дома на несколько семей спасатели обнаружили тело женщины. Нескольким жильцам потребовалась эвакуация.

Сообщение о пожаре поступило в 22.38, рассказали в пресс-службе регионального главка МЧС. Буквально через несколько минут в одной из квартир спасатели обнаружили тело 47-летней женщины.

Сообщается, что в этой и соседней квартирах выгорели кухни. Также сгорела кровля здания на площади 75 квадратных метров.

— Из смежных квартир дома эвакуировано три человека. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются, — уточнили в ведомстве.

ИА «Орелград»

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