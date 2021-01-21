Пьяный орловец зарезал сестру и ее мужа

Его будут судить за двойное убийство.

СК по Орловской области готовится передать в суд уголовное дело 50-летнего жителя Верховского района. Ранее судимый орловец стал подозреваемым в двойном убийстве. По версии следствия, мужчина расправился с родной сестрой и ее мужем.

Преступление произошло в мае 2020 года в деревне Сухотиновка. Судя по всему, родня пришла в гости к 50-летнему хозяину дома. В ходе застолья с горячительными напитками произошел конфликт. Как рассказали в пресс-службе ведомства, хозяин дома набросился с ножом на 58-летнюю сестру и ее 51-летнего мужа. От полученных травм супруги скончались на месте происшествия.

— Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, — уточнили в СК.

ИА «Орелград»