СК проверит смерть 47-летней жительницы Орла

21.1.2021 | 14:06 Новости, Происшествия

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Женщина погибла в пожаре.

СК по Орловской области взялся проверить обстоятельства смерти 47-летней жительницы Орла. Как уже писал «Орелград», женщина погибла в пожаре на улице 1-й Курской 20 января.

Ведомстве начало доследственную проверку. Следователи должны установить причину пожара и иные обстоятельства трагедии.

Напомним, в доме на несколько семей выгорели кухни в двух квартирах и кровля на площади 75 квадратных метров. Во время тушения огня из смежных квартир эвакуировали трех человек.

ИА «Орелград»

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