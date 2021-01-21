В аварии с такси в Орле пострадала женщина

Ей потребовалась помощь медиков.

В среду, 20 января в Советском районе Орла не смогли разъехаться две отечественные легковушки. Одна из машин была оклеена в такси. Пассажирке этого авто потребовалась помощь медиков.

ДТП произошло около 13.30 на улице Полесской. В «Ладу Ларгус», оклеенную в такси, врезался ВАЗ. В пресс-службе УГИБДД по Орловской области рассказали, что 32-летний водитель ВАЗа ехал по улице Матросова в направлении Наугорского шоссе. 47-летний водитель «Ларгуса» двигался по Полесской со стороны улицы Лескова.

В аварии получила травмы 37-летняя пассажирка такси. С места ДТП ее на скорой увезли в ООКБ. Женщине назначили амбулаторное лечение.

ИА «Орелград»