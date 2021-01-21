В Орле создали ГТО для должников

Группа телефонного обслуживания появилась у судебных приставов.

Как сообщает пресс-служба управления ФССП России по Орловской области, в этом ведомстве создана и заработала группа телефонного обслуживания (ГТО). Цель ее создания заключается в повышении качества взаимодействия судебных приставов с должниками — физическими лицами.

В управлении уточнили, что по телефонам ГТО граждане смогут узнать необходимую для себя информацию, например, имеется ли или отсутствует исполнительное производство в отношении них. Также по телефонам ГТО можно о мерах принудительного взыскания, порядке погашения задолженности, записи на личный прием к сотрудникам ведомства и иным вопросам.

Новое подразделение уже работает. Звонить можно с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00 часов, по пятницам — с 9.00 до 16.45 часов. На данный момент работает два номера группы телефонного обслуживания: 8 (4862) 72-42-09 и 72-52-74.

«Также проверить себя на наличие или отсутствие задолженности возможно самостоятельно на официальном сайте управления http://www.r57.fssp.gov.ru в разделе «Банк данных исполнительных производств», — напомнили в ведомстве. — Кроме того, узнать о своих долгах можно с помощью мобильного приложения «ФССП России» и Единого портала государственных и муниципальных услуг».

ИА «Орелград»