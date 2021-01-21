В Орле умерла корреспондент ГТРК Оксана Гранн

Она лежала в больнице с пневмонией.

В Орле в возрасте 53 лет скончалась журналистка Оксана Гранн. О смерти специального корреспондента ОГТРК 21 января рассказал глава местной телерадиокомпании Николай Куревин.

— Коллеги, друзья! Ушла из жизни Оксана Гранн — специальный корреспондент ГТРК «Орел». Наша огромная скорбь, никто не хочет верить. Пусть земля ей будет пухом. Помнить будем всегда, — написал Куревин в соцсети.

В конце декабря стало известно, что Оксану Гранн в состоянии средней тяжести перевели из Плещеевской ЦРБ в палату интенсивной терапии больницы им. Семашко. У Оксаны была двусторонняя пневмония.

ИА «Орелград»