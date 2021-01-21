В орловские суды пытались пронести огнестрельное оружие

Запрещенные предметы в здания не пропустили бдительные приставы.

Управление ФССП России по Орловской области рассказало о результатах работы в 2020 году одного из своих специальных подразделений — судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов (ОУПДС). Главной задачей этого отдела является осмотр граждан, которые приходят в суд, в том числе участников процессов. Для этого, в частности, используются металлодетекторы.

Законом установлен перечень предметов, которые запрещено проносить внутрь. Судя по статистике, в минувшем году, несмотря на ограничения в деятельности судов, таких попыток было немало. В целом за год приставы предотвратили пронос более 1000 запрещенных предметов в здания орловских судов.

Всего у посетителей было выявлено 118 единиц газового и травматического оружия, 5 единиц огнестрельного оружия, 8 боеприпасов, 14 электрошоковых устройств, а также 953 «иных предметов, представляющих угрозу для безопасности окружающих». Кроме того, в 2020 году судебные приставы по ОУПДС выявили 89 человек, скрывавшихся от органов дознания, следствия и суда.

«Благодаря грамотной работе судебных приставов по ОУПДС запрещенные предметы, которые могли быть использованы в качестве орудия нападения, в суд пронесены не были, — подчеркнули в УФССП. — Чрезвычайных происшествий в зданиях судов не допущено».

Добавим, что пропускной режим приставы обеспечивают в 52 зданиях и помещениях федеральных судов и судебных участков мировых судей Орловской области.

ИА «Орелград»