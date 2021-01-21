Восемь орловцев погибли на работе, больше 20 – покалечились

21.1.2021 | 10:29 Новости, Происшествия

Читайте нас в Telegram

Как минимум в трех случаях в момент гибели работники были пьяны.

В 2020 году на производстве в организациях Орловской области погибли восемь человек, еще 23 получили тяжелые травмы. Об этом депутатам облсовета на заседании профильного комитета рассказал глава региональной Государственной инспекции труда Геннадий Воробьев.

В 2020 году госинспекция зафиксировала 23 несчастных случая с тяжелыми последствиями. На производстве погибли 4 работника и 20 получили тяжелые травмы. «В настоящее время еще четыре дела с летальным исходом и три дела с тяжелыми последствиями, произошедших в прошлом году, проходят следственную проверку и по итогам добавятся в статистику», — отметил Воробьев.

Обстоятельства смерти четырех работников специалисты уже проверили. Как выяснилось, трое из погибших в момент трагедии были пьяны. Речь идет о случае, когда при строительстве дома в Орле работник упал с 14-го этажа. В эту же сводку попало ЧП на заводе «ЭкоСити», где сотруднику оторвало руку. Пьян был и водитель трактора, который не удержался на дороге и упал в реку.

—  Четвертый случай смертельного травматизма также произошел по вине работника: двигаясь на автомобиле, он выехал на встречную полосу, создав своими действиями ДТП, лишившее его жизни, — уточнил Воробьев.

Чиновник отметил, что зачастую несчастные случаи на производстве происходят с сотрудниками, которые проработали уже много лет: с опытом у людей притупляется чувство страха и опасности, поэтому они иногда пренебрегают правилами безопасности.

Вместе с тем в Орловской области по сравнению с 2019 годом смертельный травматизм уменьшился на 43%, тяжелый — на 5%.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

﻿
С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования