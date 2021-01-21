Восемь орловцев погибли на работе, больше 20 – покалечились

Как минимум в трех случаях в момент гибели работники были пьяны.

В 2020 году на производстве в организациях Орловской области погибли восемь человек, еще 23 получили тяжелые травмы. Об этом депутатам облсовета на заседании профильного комитета рассказал глава региональной Государственной инспекции труда Геннадий Воробьев.

В 2020 году госинспекция зафиксировала 23 несчастных случая с тяжелыми последствиями. На производстве погибли 4 работника и 20 получили тяжелые травмы. «В настоящее время еще четыре дела с летальным исходом и три дела с тяжелыми последствиями, произошедших в прошлом году, проходят следственную проверку и по итогам добавятся в статистику», — отметил Воробьев.

Обстоятельства смерти четырех работников специалисты уже проверили. Как выяснилось, трое из погибших в момент трагедии были пьяны. Речь идет о случае, когда при строительстве дома в Орле работник упал с 14-го этажа. В эту же сводку попало ЧП на заводе «ЭкоСити», где сотруднику оторвало руку. Пьян был и водитель трактора, который не удержался на дороге и упал в реку.

— Четвертый случай смертельного травматизма также произошел по вине работника: двигаясь на автомобиле, он выехал на встречную полосу, создав своими действиями ДТП, лишившее его жизни, — уточнил Воробьев.

Чиновник отметил, что зачастую несчастные случаи на производстве происходят с сотрудниками, которые проработали уже много лет: с опытом у людей притупляется чувство страха и опасности, поэтому они иногда пренебрегают правилами безопасности.

Вместе с тем в Орловской области по сравнению с 2019 годом смертельный травматизм уменьшился на 43%, тяжелый — на 5%.

ИА «Орелград»